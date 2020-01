Proven Innocent : Rachelle Lefevre défend les innocents, dès ce soir sur WarnerTV

Proposée il y a un an sur la chaine américaine FOX, la série Proven Innocent arrive en France avec sa première et également unique saison. La diffusion débute ce mardi soir sur WarnerTV avec les deux premiers épisodes à partir de 20h55.

Création de David Elliot qui est notamment produite par Danny Strong (Empire), Proven Innocent met en scène Rachelle Lefevre dans la peau de Madeline Scott, une femme qui a été condamnée pour un crime qu’elle n’a pas commis. Voilà maintenant 10 ans que son innocence a été prouvée et elle a décidé de poursuivre une carrière d’avocate pour défendre à son tour les innocents.

Elle ne tardera pas à devoir faire face à Gore Bellows (Kelsey Grammer), l’avocat du bureau du procureur qui est responsable de son emprisonnement et qui croit d’ailleurs toujours qu’elle est coupable. Madeline est déterminée à le battre et à prouver que ses clients sont eux aussi innocents.

Au niveau du casting, cette première et ultime saison de Proven Innocent rassemble également Russell Hornsby, Nikki M. James, Vincent Kartheiser, Riley Smith et Clare O’Connor. Elaine Hendrix et Laurie Holden sont aussi annoncées en récurrentes.

