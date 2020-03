Quiz : Qui veut gagner des millions ? Le scandale britannique revisité en avril sur ITV

Qui veut gagner des millions ? Voilà une question qui était dominante dans les années 2000 grâce au jeu télévisé et qui revient en avril sur ITV qui revisite le scandale du jeu télévisé à l’aide de Quiz, une série en trois épisodes réalisée par Stephen Frears (A Very English Scandal), adaptant la pièce du même nom. La chaine britannique a dévoilé une bande-annonce et annonce une diffusion pour le mois d’avril.

Quiz nous relate ainsi comment Charles et Diana Ingram ont triché au jeu et ont été découvert. Plus précisément, l’histoire nous ramène en 2001, auprès du couple Ingram. Venant du village de Wiltshire, Charles et Diana sont fascinés par le jeu et veulent absolument apparaitre dans l’émission, qui attire une audience moyenne de 19 millions de personnes sur ITV à ce moment-là.

Aidé d’un complice se trouvant dans l’audience, le couple a donc été accusé d’avoir triché pour réussir à gagner des millions au jeu le plus populaire à la télévision à cette époque, alors présenté par Chris Tarrant.

La distribution de Quiz réunit ainsi Michael Sheen (Prodigal Son) dans la peau du présentateur Chris Tarrant, Matthew Macfadyen (Succession) en tant que Charles Ingram et Sian Clifford (Fleabag) qui prête ses traits à Diana Ingram.

