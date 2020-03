Une saison 2 pour Ragnarök, les jeunes d’Edda reviendront sur Netflix

Lancée à la toute fin du mois de janvier dernier, la série norvégienne Ragnarok va se poursuivre sur Netflix. Le service de streaming annonce en effet dès maintenant la commande d’une saison 2 que l’on pourra très certainement découvrir l’année prochaine.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création d’Adam Price (Borgen), Ragnarok propose une intrigue nous relatant un classique passage à l’âge adulte mélangé à la mythologique Nordique. L’histoire prend place dans la petite ville d’Edda et se concentre sur certains de ses habitants qui ne sont pas ce qu’ils disent qu’ils sont.

Dans la première saison de 6 épisodes, alors que les icebergs fondent en juste quelques jours et que les hivers deviennent chauds et secs, un groupe d’adolescents paniquent face à ces dérèglements climatiques et pensent que cela est le signe que Ragnarok va se produire. Quelqu’un pourrait bien posséder les capacités pour éviter cette fin du monde… Pour ce qui en est de la saison 2, il faudra attendre pour avoir des informations, naturellement.

Le casting de Ragnarok se compose de David Stakston, Jonas Strand Gravli, Theresa Frostad Eggesbø, Herman Tømmeraas, Emma Bones, Henriette Steenstrup, Odd-Magnus Williamson, Synnøve Macody Lund, Bjørn Sundquist et Gísli Örn Garðarsson.

