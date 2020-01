Une saison 2 pour Raising Dion, Comment élever un super-héros continue sur Netflix

Alors qu’il y a des séries comme The Witcher sur Netflix qui sont renouvelées pour leur saison 2 avant même la mise en ligne, il y en a d’autres où il faut gentiment patienter pour découvrir si oui ou non elles vont se poursuivre. Ce fut le cas avec Raising Dion, ou Comment élever un super-héros en France. Mis en ligne sur le service de streaming le 4 octobre, nous apprenons en ce début de mois de janvier 2020 le renouvellement de la série pour une saison 2.

Cette nouvelle arrive après peu de temps après que Netflix a révélé que la série faisait partie des 10 séries les plus populaires de 2019 (aux US) sans naturellement fournir de données précises. La série est également en tête du classement dans la catégorie « public jeune et familial », participant sans aucun doute à lui faire obtenir une seconde saison.

Comment élever un super-héros ou Raising Dion est une série de super-héros avec un twist qui a été développée par Carol Barbee et qui se base sur le comic book éponyme écrit par Dennis Liu et dessiné par Jason Piperberg. L’histoire s’articule autour de Nicole (Alisha Wainwright), une femme se retrouvant seule pour éduquer son fils Dion (Ja’Siah Young) après le décès de son mari, Mark (Michael B. Jordan). Lorsque Dion commence à manifester plusieurs capacités mystérieuses semblables à celles des super-héros, la vie de Nicole se complique rapidement. Aidée par Pat (Jason Ritter), le meilleur ami de Mark, Nicole fait de son mieux pour dissimuler les dons de son fils tout en le protégeant d’ennemis prêts à tout pour l’exploiter, et en tentant de déterminer l’origine de cette évolution pour le moins inattendue.

Au casting de la première saison de Raising Dion, on retrouve Alisha Wainwright, Ja’Siah Young, Michael B. Jordan et Jason Ritter, mais aussi Jazmyn Simon et Sammi Haney. Ali Ahn et Donald Paul sont pour leur part annoncés dans des rôles récurrents.

