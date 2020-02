Pas de saison 8 pour Ray Donovan, Showtime annule la série avec Liev Schreiber

Il y a quelques semaines, Showtime annonçait que la fin était proche pour Ray Donovan, qu’une décision allait bientôt être rendue publique. Cela semblait destiné à mener à une huitième et ultime saison. Il n’en est rien. La série est annulée dès à présent.

Ainsi, la série créée par Ann Biderman est déjà terminée, puisque l’épisode final de la saison 7 diffusé le 19 janvier dernier sur la chaine câblée américaine est désormais officiellement le series finale. Au total, 82 épisodes ont donc été produits.

Cette annulation de Ray Donovan a de quoi surprendre tant Showtime a l’habitude d’étirer plus que nécessaire ses séries, mais les audiences ont baissé de manière signifiante depuis la fin de la saison 5, ce qui explique surement cette décision de la chaine. Malgré les signes, les fans espéraient néanmoins un retour pour tout conclure proprement après le dernier cliffhanger.

Pour rappel, la septième et donc dernière saison de Ray Donovan prenait place à New York. Alors qu’il faisait des progrès avec le Dr Amiot (Alan Alda) pour réussir à devenir l’homme dont sa famille a besoin, Ray (Liev Schreiber) s’est retrouvé à devoir gérer un danger venant du passé. Entre le maire de New York Ed Feratti (Zach Grenier), un officier de police cherchant désespérément la vérité et ses clients, Ray n’a finalement que peu de temps pour s’occuper de lui-même. Le casting rassemblait Liev Schreiber, Eddie Marsan, Dash Mihok, Katherine Moennig, Pooch Hall, Kerris Dorsey, Devon Bagby, Jon Voight et Graham Rogers.

