Redeemer : Après True Detective, Nic Pizzolatto et Matthew McConaughey refont équipe pour FX

HBO n’a pas annoncé si oui ou non il y aura une saison 4 de True Detective. Si cela se produit, cela se fera sans son créateur, Nic Pizzolatto, qui vient de signer un contrat avec Fox 21 Television Studios et FX Productions.

Dans un avenir proche, ce sera donc sur FX qu’il faudra se rendre pour retrouver Pizzolatto qui revient ainsi avec une nouvelle série, Redeemer. Pour ne rien gâcher, il refait équipe pour l’occasion avec Matthew McConaughey, aka Rust Cohle dans la saison 1 de True Detective.

Plus spécifiquement, Redeemer sera une adaptation du roman The Churchgoer de Patrick Coleman et suit un ministre reconverti en gardien de sécurité qui recherche au Texas une femme disparue. Sa quête le conduit au milieu d’une conspiration criminelle, alors que son passé et son présent entrent en collision et s’entrelacent autour d’un mystère rempli de tromperie et violence.

Redeemer est ainsi le premier projet que Nic Pizzolatto développe pour FX. Le scénariste avait signé chez HBO suite au succès de True Detective. Cela a donné le jour à deux autres saisons de cette anthologie. Si HBO décidait de continuer la franchise, la chaine payante pourrait dès lors faire appel à une autre équipe créative.

Enfin, en attendant de retrouver Matthew McConaughey sur le petit écran, il sera sur le grand à partir du 5 février en France dans le film The Gentlemen.

