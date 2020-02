Riverdale Saison 4 : Deux acteurs annoncent leur départ à la fin de la saison

Déjà renouvelée pour une saison 5, Riverdale a certainement de l’avenir sur The CW où elle est devenue un pilier de la programmation de la chaine. Cela ne la protège pas des changements majeurs et, dans le cas présent, c’est son casting qui prend un coup avec non pas un, mais deux départs annoncés.

La saison 4 de Riverdale qui est donc toujours en diffusion sur la chaine américaine jusqu’au mois de mai verra bientôt deux de ses figures parentales faire leurs adieux. Il vient d’être annoncé que Skeet Ulrich et Marisol Nichols quitteront la petite ville d’ici peu. Il n’est pas dit si cela est volontaire de leur part ou si les scénaristes les font partir pour servir leurs intrigues.

Pour rappel, Skeet Ulrich joue F. P. Jones, le père de Jughead Jones (Cole Sprouse), tandis que Marisol Nichols incarne Hermione Lodge, la mère de Veronica Lodge (Camila Mendes).

Bien entendu, pour des raisons évidentes, aucun détail sur leurs départs respectifs n’ont été dévoilés pour le moment, mais la fin de saison arrivant dans le trimestre qui vient, il ne faudra pas attendre longtemps pour découvrir comme l’équipe de Riverdale compte faire ses adieux à deux personnages qui étaient présents depuis le pilote. De plus, on ignore s’ils auront ou non la possibilité de revenir par la suite…

