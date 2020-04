Run Saison 1/Insecure Saison 4 : Merritt Wever prend la fuite, Issa Rae entre dans une nouvelle phase de sa vie, dès dimanche sur HBO

Alors qu’Issa Rae fait son retour avec une saison 4 d’Insecure, HBO propose en parallèle de prendre la fuite en compagnie de Merritt Wever (Unbelievable) et Domhnall Gleeson (Ex Machina, Star Wars) avec la nouveauté Run à partir de ce dimanche 12 avril, et dans la foulée en France sur OCS.

Plus précisément, Run est une création de Vicky Jones, produite par Phoebe Waller-Bridge, qui nous parle de Ruby Richardson (Merritt Wever), une femme qui quitte sa vie de banlieue ordinaire pour revisiter son passé en compagnie de son petit ami d’université, Billy Johnson (Domhnall Gleeson).

Tout a commencé il y a 17 ans, lorsqu’ils ont fait un pacte. Si l’un deux envoyait un message avec le mot « RUN » et que l’autre personne répondait avec le même mot, ils laisseraient tout tomber pour se retrouver à la gare ferroviaire new-yorkaise et voyager à travers l’Amérique.

La première saison de Run met donc à l’affiche Merritt Wever et Domhnall Gleeson. La distribution est complétée par Phoebe Waller-Bridge, Rich Sommer, Tamara Podemski et Archie Panjabi.

Avant Run, HBO propose également de retrouver Issa Rae pour une saison 4 d’Insecure. Cette dernière suit donc Issa s’investissant dans un projet qui lui tient à cœur et Molly faisant face à sa première relation sérieuse tandis que la saison montrera l’impact qu’a le bébé de Tiffany sur la dynamique de groupe.Naturellement, tout le monde va se retrouver à évaluer ses relations, nouvelles et anciennes, dans un effort pour déterminer où aller dans la prochaine étape de leur existence.

Insecure met à l’affiche Issa Rae, Yvonne Orji, Jay Ellis, Natasha Rothwell, Amanda Seales, Kendrick Sampson et Alexander Hodge.

Tags : HBO moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.