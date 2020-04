Sauvés par le gong : Retour à Bayside dans un premier trailer et bientôt sur Peacock

C’est à la mi-juillet que Peacock, la nouvelle plateforme de streaming de NBC Universal, sera officiellement lancée sur le territoire américain. Dans les mois suivant ses débuts, elle proposera plusieurs séries inédites comme Brave New World ou encore le reboot de Saved By The Bell (aka Sauvés par le gong).

Si vous n’êtes pas familiers avec l’originale Sauvés par le gong, il s’agit d’une sitcom des années 90 qui nous proposait de suivre Zach Morris (Mark-Paul Gosselaar), un adolescent au lycée Bayside qui avait toujours un bon plan pour tenter de grimper sur l’échelle sociale, se faire de l’argent facile ou séduire Kelly Kapowski (Tiffani Thiessen), mais aussi pour faire des blagues visant M. Belding, le directeur de l’école. Il était accompagné par ses amis Slater (Mario Lopez), Jessie (Elizabeth Berkley), Lisa (Lark Voorhies) et Screech (Dustin Diamond).

Dans ce « reboot », nous retrouvons Zack qui est désormais gouverneur de Californie. Il a mis en place un programme pour permettre aux élèves de familles pauvres de rejoindre des établissements scolaires performants. C’est ainsi qu’une nouvelle fournée d’adolescents se retrouve à Bayside où Slater est le prof de sport.

Dans ce reboot de Sauvés par le Gong, Mario Lopez et Elizabeth Berkley sont réguliers auprès de John Michael Higgins, Josie Totah, Dexter Darden, Mitchell Hoog, Haskiri Velazquez, Alycia Pascual-Pena et Belmont Cameli. Mark-Paul Gosselaar et Tiffani Thiessen seront récurrents.

