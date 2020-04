Save Me Saison 2 : Lennie James recherche toujours sa fille, dès ce soir sur Sky Atlantic

Il est temps pour Lennie James d’enfiler de nouveau son manteau jaune pour repartir à la recherche de sa fille et découvrir la vérité sur ce qui lui est arrivé. Le thriller anglais Save Me fait ainsi son retour sur Sky Atlantic pour une saison 2, à partir de ce 1er avril.

Ayant trouvé un succès critique et public, la première saison de Save Me diffusée en 2018 se centrait sur Nelly Rowe (Lennie James), un homme accusé d’avoir kidnappé sa fille Jody, âgée de 13 ans et qu’il n’a pas vu depuis de nombreuses années. Il se lance alors dans une quête pour prouver son innocence et retrouver sa fille.

La saison 2 de Save Me reprend 17 mois après le final de la première, après que Nelly a trouvé un autre enfant alors qu’il recherchait sa fille. Se pose alors la question de ce que doit maintenant faire Nelly, quelle est sa responsabilité pour cette vie qu’il a sauvé et jusqu’où ira-t-il pour Jody ?

5 DAYS Till #SaveMeToo returns to @skytv. The truth will out – 1 April! pic.twitter.com/fYdMIslTPi — Olive Gray (@oliveisgrayy) March 27, 2020

La distribution de Save Me réunit ainsi Lennie James, Suranne Jones, Stephen Graham, Jason Flemyng et Adrian Edmondson. Ils sont rejoints par Lesley Manville qui incarne Jennifer, la femme du pédophile Gideon Charles qui va devoir faire un choix impossible la plaçant en conflit direct avec Nelly. Enfin, Olive Gray est aussi de retour dans la peau de Grace, la fille que Nelly a sauvé à la fin de la première saison.

