Self Made : D’après la vie de Madam C.J. Walker, l’histoire d’une pionnière devenue millionnaire en mars sur Netflix

Après avoir partagé l’affiche de la série Truth Be Told avec Aaron Paul pour Apple+, Octavia spencer poursuit dans l’univers de la série télévisée, en se trouvant à la tête de la mini-série Self Made : D’après la vie de Madam C.J. Walker pour Netflix. L’intégralité de la série (comprenant 4 épisodes) sera mise en ligne le vendredi 20 mars et se dévoile dès à présent à l’aide d’un trailer.

Basée sur la biographie On Her Own Ground écrite par A’Lelia Bundles, la série Self Made : D’après la vie de Madam C.J. Walker nous raconte l’incroyable histoire vraie de Madam C. J. Walker, qui a su construire un empire et briser les barrières pour devenir la première femme Afro-Américaine millionnaire. Spécifions qu’en son temps, sa fortune fut estimée à $600,000 (équivalent à $8.8 millions en 2019).

Walker a ainsi surmonté les préjugés raciaux et sexistes, les trahisons personnelles et les rivalités commerciales pour construire un empire ayant révolutionné les soins capillaires pour les femmes noires.

La série met ainsi en scène Octavia Spencer dans le rôle-titre, accompagnée par Tiffany Haddish, Carmen Ejogo, Blair Underwood, Garrett Morris, Kevin Carroll, Bill Bellamy, Zahra Bentham et Mouna Traoré.

Tags : Netflix moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.