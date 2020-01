Deputy : Stephen Dorff devient le shérif de Los Angeles dès ce soir sur FOX

Dès le début de l’année 2020, il y a un nouveau shérif sur FOX, avec la nouveauté de mi-saison Deputy. Ce neo-western nous venant de Will Beall et David Ayer sera diffusée sur la chaine américaine à partir du 2 janvier, et se dévoile dès à présent à l’aide d’un court trailer.

Plus précisément, Deputy s’intéressera au shérif adjoint Bill Hollister (Stephen Dorff, True Detective saison 3), un policier de carrière qui est à l’aise sur le terrain, mais complètement perdu derrière un bureau. Lorsque le Shérif du comté de Los Angeles décède soudainement, Bill doit alors prendre sa place et se retrouve à la tête de 10 000 employés des forces de l’ordre.

Il devient ainsi le leader d’une équipe composée de membres à la fois compétents, ambitieux et compliqués et il ne s’arrêtera pas dans qu’il n’aura pas obtenu justice.

Aux côtés de Stephen Dorff, Deputy met à l’affiche Yara Martinez, Brian Van Holt, Siena Goines, Bex Taylor-Klaus, Shane Paul McGhie, Mark Moses et Karrueche Tran.

