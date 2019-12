De Homeland à Supernatural : 32 séries qui se terminent en 2020

Peut-être est-ce un symptôme du Peak TV, mais les chaines américaines et autres services de streaming annoncent de plus en plus en avance quelles seront les séries qui se termineront avec leurs prochaines saisons au moment du renouvellement (ou peu de temps après).

Alors que nous nous apprêtons à changer d’année et de décade, nous devons nous préparer à faire nos adieux à quelques séries dans les mois qui viennent. Pour certaines, cela est attendu depuis un moment, pour d’autres, nous n’avons pas encore eu le temps de nous faire à l’idée que la fin est si proche. Pourtant, c’est bien le cas.

Notons que, si certaines d’entre elles ont déjà une date de diffusion et peuvent même déjà être en cours de diffusion, certaines de ces séries ne seront pas disponibles avant de nombreux mois.

13 Reasons Why Saison 4 (Netflix) The 100 Saison 7 (The CW) – Diffusion durant l’été Arrow Saison 8 (The CW) – Retour le 14 janvier. Baby Saison 3 (Netflix) Blindspot Saison 5 (NBC) – Diffusion durant l’été BoJack Horseman Saison 6 (Netflix) – Retour le 31 janvier. Brockmire Saison 4 (IFC) Claws Saison 4 (TNT) Corporate Saison 3 (Comedy Central) Criminal Minds Saison 15 (CBS) – Retour le 8 janvier. Dear White People Saison 4 (Netflix) Empire Saison 6 (FOX) – Retour le 7 janvier. Fresh Off the Boat Saison 5 (ABC) – Retour le 17 janvier. Fuller House Saison 5 (Netflix) Future Man Saison 3 (Hulu) GLOW Saison 4 (Netflix) The Good Place Saison 4 (NBC) – Retour le 9 janvier. Goliath Saison 4 (Amazon Prime Vidéo) Homeland Saison 8 (Showtime) – Lancement le 9 février. How To Get Away with Murder Saison 6 (ABC) – Retour le 2 avril. Lucifer Saison 5 (Netflix) – divisée en deux parties. Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D Saison 7 (ABC) – Diffusion durant l’été Modern Family Saison 11 (ABC) – Retour le 8 janvier. Power Saison 6 (Starz) – Retour le 5 janvier. The Ranch Saison 4 (Netflix) – Lancement le 24 janvier Schitt’s Creek Saison 7 (CBC) – Lancement le 7 janvier. Strike Back Saison 8 (Cinemax) Supernatural Saison 15 (The CW) – Retour le 16 janvier. Trinkets Saison 2 (Netflix) Van Helsing Saison 5 (SyFy) Will and Grace Saison 11 (NBC) – Retour le 9 janvier. You, Me, Her Saison 5 (Audience Network)

Notons que History lancera probablement les derniers épisodes de la saison 6 de Vikings à la fin de 2020, mais qu’elle ne se terminera probablement pas cette année. Netflix a annoncé la fin de Grace & Frankie, mais pas pour cette année.

