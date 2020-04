Riverdale, The Flash, Batwoman et plus… The CW annonce des dates de retour pour la suite de la saison

Si les productions de séries se sont arrêtées face à la pandémie du Coronavirus et que les networks ont dû repenser leur grille de programmes, cela ne signifie pas qu’il n’y a plus du tout d’inédits à proposer. La preuve avec The CW qui a récemment annoncé des dates de retour pour plusieurs de ses séries entrées en pause.

C’est ainsi que la nouveauté de la saison Nancy Drew sera la première à revenir sur le petit écran américain, le mercredi 8 avril, suivi la semaine suivante par Riverdale, avec son dernier épisode musical en date qui revisiter Hedwig and the Angry Inch. Juste derrière vient son spin-off Katy Keene, accompagnée par In the Dark dont le lancement a par ailleurs été avancé.

Enfin, nous avons également le retour des séries de l’Arrowverse, à savoir The Flash et Legends of Tomorrow, dès le mardi 21 avril, puis celui de Supergirl et Batwoman près d’une semaine après.

Ci-dessous, retrouvez toutes les dates de retour des séries CW :

Mercredi 8 avril

Nancy Drew

Mercredi 15 avril

Riverdale

Jeudi 16 avril

Katy Keene

In the Dark (lancement)

Mardi 21 avril

The Flash

DC’s Legends of Tomorrow

Dimanche 26 avril

Batwoman

Supergirl

