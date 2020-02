Quelles séries arrivent en Angleterre ? Last Tango in Halifax, Hidden, Endeavour, Agatha Raisin, The Pale Horse et plus

Les chaines britanniques n’ont pas encore annoncé toutes les dates de diffusion pour le mois de février, mais il y a déjà de quoi faire, avec un certain nombre de nouveautés et de retour au programme de ce second mois de l’année.

Février est marqué par quelques valeurs sûres, à commencer par la saison 7 d’Endeavour pour ITV, les nouveaux épisodes de l’anthologie Inside No. 9 ou encore le retour pour une dernière saison de la comédie acclamée par les critiques, This Country.

Notons également que BBC a révélé un premier trailer pour la saison 5 de Last Tango in Halifax, mais qu’il n’y a pas encore de date de diffusion. Il en est de même pour la saison 2 de la série gallois Hidden.

Lundi 3 février

Baghdad Central (mini – Channel 4)

Shakespeare & Hathaway – Private Investigators (saison 3 – BBC One)

Inside No. 9 (saison 5 – BBC Two)

Mercredi 5 février

Home (saison 2 – Channel 4)

Dimanche 9 février

The Pale Horse (mini – BBC One)

Endeavour (saison 7 – ITV)

Lundi 10 février

Agatha Raisin (saison 3 – Acorn TV)

The End (saison 1 – Sky Atlantic)

Mardi 11 février

The Split (saison 2 – BBC One)

Dimanche 16 février

This Country (saison 3 – BBC Three)

Vendredi 21 février

Intelligence (Saison 1 – Sky Atlantic))

Pas encore de date

Last Tango in Halifax (Saison 5 – BBC One)

Hidden (Saison 2 – BBC)

