Une saison 3 pour Sex Education, les cours se poursuivent sur Netflix pour Otis et ses amis

Voilà trois semaines maintenant que Sex Education a fait son retour sur Netflix avec sa saison 2. Sans trop de surprise, cela ne s’arrêtera pas là, puisque la dramédie britannique vient d’être officiellement reconduite pour une saison 3 qui arrivera normalement au début de l’année prochaine sur le service de streaming.

Bien entendu, Netflix ne communique pas de chiffres précis (on approcherait les 40 millions de comptes…), mais quand un renouvellement est annoncé en moins d’un mois, on sait que cela est synonyme de succès. Il faut dire que la promotion autour de cette saison 2 de Sex Education était importante — bien plus que celle de Soundtrack, c’est certain.

Pour rappel, si vous n’êtes pas encore familiers avec Sex Education, cette création de Laurie Nunn raconte les aventures d’Otis Milburn (Asa Butterfield), un lycéen peu sûr de lui qui vit avec Jean (Gillian Anderson), sa mère, une sexologue explosive. Au cours de la saison 1, Otis et son amie Maeve Wiley (Emma Mackey) ont créé une cellule de thérapie sexuelle clandestine au sein de leur lycée, espérant ainsi se faire un peu d’argent grâce au talent intuitif de l’adolescent pour prodiguer des conseils dans ce domaine sensible. Dans la saison 2, Otis doit composer avec une épidémie d’IST, une mère de plus en plus présente, un dilemme amoureux insoluble et des premières fois en pagaille. Pour en savoir plus, lisez notre bilan.

Le casting de Sex Education rassemble donc Asa Butterfield, Gillian Anderson et Emma Mackey, mais aussi Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Alistair Petrie, Mimi Keene, Aimee Lou Wood, Chaneil Kular, Tanya Reynolds, Patricia Allison et Mikael Persbrandt.

