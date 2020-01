Une saison 11 pour Shameless qui sera également la dernière sur Showtime

Alors que la saison 10 de Shameless approche de sa conclusion, Showtime annonce qu’il n’est pas encore temps de faire nos adieux aux Gallagher. La série reviendra en effet pour une saison 11. Néanmoins, celle-ci sera officiellement la dernière.

La série la plus longue de l’histoire de Showtime touchera à sa fin cette année. Il ne faudra d’ailleurs pas attendre excessivement longtemps pour découvrir les ultimes épisodes, puisque la chaine doit les programmer cet été.

Bien entendu, il est un peu trop tôt pour avoir plus de détails sur cette saison 11 de Shameless, la saison 10 — la première saison sans Emmy Rossum au casting — se poursuit jusqu’au 26 janvier prochain sur Showtime. Elle laissera par ailleurs sa place à Homeland qui entrera elle aussi dans son ultime saison.

Au niveau des fins qui se profilent à l’horizon, aucune décision n’a été prise pour le moment, mais le président des programmes de la chaine a confirmé que Ray Donovan s’approchait également de sa fin.

En attendant donc, si vous n’êtes pas à jour sur Shameless, rappelons que la saison 10 reprend 6 mois après la fin de la saison 9. Frank (William H. Macy) utilise la blessure à sa jambe pour se procurer le maximum de médicaments possibles, ce qui le conduit à retrouver un vieil ami. Profitant de l’argent laissé par Fiona, Debbie (Emma Kenney) prend la tête de la famille et impose l’ordre à sa manière. De leur côté, Lip (Jeremy Allen White) développe sa relation avec Tami (Kate Miner), tandis que Carl (Ethan Cutkosky) doit décider ce qu’il va faire de son existence une fois qu’il aura fini l’école militaire. Liam (Christian Isaiah) est décidé à en apprendre le plus possible sur l’histoire et la culture afro-américaine avec l’aide de V (Shanola Hampton), alors que Kev (Steve Howey) fait face à une crise identitaire.

