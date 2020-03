She Saison 1 : Une flic débutante doit infiltrer un réseau de drogue, dès à présent sur Netflix

Poursuivant son développement dans le domaine des séries venues d’Inde, Netflix lance ce vendredi la nouvelle She dont l’intégralité des épisodes de la première saison est donc dès à présent disponible.

Écrit par Imtiaz Ali (Rockstar), She est un thriller policier qui nous plonge dans une mission secrète dont le but est mettre au jour un réseau de drogue et qui révèle le potentiel de séduction d’une timide policière de Mumbai, lui offrant ainsi les clés de sa liberté.

L’intrigue se centre ainsi sur Bhumika Pardesi, jeune membre de la police, qui est plongée dans une situation inconfortable quand on lui demande de participer à une mission d’infiltration. Elle doit se faire passer pour une prostituée dans le but d’infiltrer un réseau de distribution de drogue. Elle trouve alors sa place dans un système qui l’avait jusque-là jugée inutile.

Au casting de cette première saison de She, nous trouvons Aaditi Pohankar, Vijay Varma, Vishwas Kini, Kishore Kumar G., Shivani Rangole, Suhita Thatte, Sandeep Dhabale et Saqib Ayub.

