Shrill Saison 2 : Annie embrasse sa nouvelle vie dès à présent sur Hulu et dimanche sur Canal+Séries

Toujours déterminée à obtenir ce qu’elle veut, Annie est de retour sur Hulu avec la saison 2 de Shrill qui arrive sur la plateforme de streaming ce vendredi 24 janvier, et dans la foulée sur Canal+ qui programme les deux premiers épisodes le 26 janvier à 22h30.

Pour rappel, Shrill est basée sur le roman Shrill : Notes from a Loud Woman de Lindy West. Cette comédie suit donc Annie (Aidy Bryant), une jeune femme en surpoids qui veut changer sa vie — mais pas son corps.

Annie essaie de percer en tant que journaliste tout en jonglant avec un petit-ami toxique, des parents malades et un boss perfectionniste, sans parler du fait que tout le monde autour d’elle semble croire qu’elle n’est pas assez bonne pour accomplir ce qu’elle veut à cause de son poids. Elle commence à réaliser que ce n’est pas vrai, qu’elle a ce qu’il faut pour réussir et elle se met à agir en conséquence.

Maintenant qu’elle a retrouvé confiance en elle et du contrôle, Annie découvre que la vie qu’elle voulait avec Ryan, ses amis, sa famille et sa propre carrière n’est pas exactement ce qu’elle imaginait. Le voyage d’Annie se poursuit donc alors qu’elle a quitté son travail suite à une confrontation avec un troll sur internet et se confronte au fait que sacrifier son salaire pour une question d’intégrité était peut-être un choix hâtif. De plus, la relation d’Annie se trouve à un tournant, ses ambitions entrant en collision avec la vie de slacker de Ryan.

Cette saison 2 de Shrill, qui comprend cette fois-ci 8 épisodes, réunit à son casting Aidy Bryant, Lolly Adefope, Luka Jones, Ian Owens, John Cameron Mitchell et Julia Sweeney.

