Une saison 3 pour Shrill, Annie reviendra sur Hulu l’an prochain

Bien que la saison 2 de Shrill a moins fait de bruit que la première, Hulu rassure finalement ses fans en annonçant qu’elle est bien renouvelée. En effet une saison 3 vient d’être officiellement commandée par le service de streaming américain.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette comédie basée sur le roman Shrill : Notes from a Loud Woman de Lindy West, Shrill suit Annie (Aidy Bryant), une jeune femme en surpoids qui veut changer sa vie — mais pas son corps. Annie essaie de percer en tant que journaliste tout en jonglant avec un petit-ami toxique, des parents malades et un boss perfectionniste, sans parler du fait que tout le monde autour d’elle semble croire qu’elle n’est pas assez bonne pour accomplir ce qu’elle veut à cause de son poids. Elle commence à comprendre que ce n’est pas vrai, qu’elle a ce qu’il faut pour réussir et elle se met à agir en conséquence.

En saison 2, Annie a finalement tout bousculé dans son existence, jusqu’à ce qu’elle réalise que ses décisions hâtives n’étaient pas nécessairement les plus réfléchies. Si elle prend conscience qu’avoir ce qu’elle veut n’est pas toujours aisé, elle découvre également que ne plus se faire marcher dessus par les autres est un bon départ. La saison 3 continuera à explorer ce nouveau côté de la vie d’Annie, tout en montrant que ses insécurités n’ont pas disparu pour autant.

Au niveau du casting, Aidy Bryant a jusque là été entourée dans les précédentes saisons de Shrill par Lolly Adefope, Luka Jones, John Cameron Mitchell, Ian Owens et Patti Harrison.

Tags : Hulu Shrill moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.