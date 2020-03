Siren Saison 3 : Une guerre civile se prépare à Bristol Cove en avril sur Freeform

Freeform retourne dans la ville côtière de Bristol Cove, avec la saison 3 de Siren qui sera diffusée à partir du 2 avril 2020, avec deux épisodes à la suite pour la première soirée. Le quotidien de cette communauté ne cesse d’être perturbé depuis l’arrivée de la mystérieuse Ryn, une sirène.

Plus spécifiquement, cette saison 3 de Siren gère les conséquences de la décision de Ben qui a choisi de laisser mourir le journaliste à la fin de la saison précédente. Cela a ainsi des répercussions sur ses relations avec Maddie et Ryn. Pendant ce temps, une nouvelle et dangereuse sirène arrive à Bristol Cove, menaçant la position de leader de Ryn et amorçant un conflit sous la mer entre des clans rivaux. Cette situation est compliquée par le bébé de Ryn, qui doit être protégé à n’importe quel prix.

Tiffany Lonsdale rejoint ainsi cette troisième de saison de Siren, en tant que régulière, pour y incarner la sirène Tia. Elle est décrite comme une sirène intelligente qui possède de nombreuses connaissances sur la conditions humaines. Elle parle plusieurs langues, possède un savoir scientifique et technologique importante et a été entrainée pour être une guerrière de haut niveau.

On retrouve au casting de cette saison 3 de Siren, Eline Powell, Alex Roe, Fola Evans-Akingbola, Ian Verdun et Rena Owen.

