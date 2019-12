Star Trek: Picard : Désormais à la retraite, Picard tease son retour à trois semaines du lancement sur Amazon

Alors qu’elle a déjà été renouvelée pour une saison 2, Star Trek: Picard se prépare à décoller sur CBS All Access dans trois bonnes semaines (et dans la foulée en France sur Amazon Prime Video). En attendant, nous avons aujourd’hui un nouveau teaser-trailer qui propose quelques brèves images inédites en attendant le lancement le 23 janvier prochain.

Patrick Stewart est ainsi de retour dans son rôle mythique, et il n’est pas le seul. Cette première saison de Star Trek: Picard nous permettra en effet de revoir Jeri Ryan dans le rôle de Seven of Nine, Brent Spiner dans celui de Data, mais aussi Jonathan Frakes (Riker) et Marina Sirtis (Troi).

Pour ce qui en est de l’intrigue, nous retrouvons Picard à la retraite, 20 ans après ses dernières aventures. Il reçoit la visite d’une personne lui demandant de l’aide. Contre l’avis de la Fédération, il rassemble une équipe et organise une mission de sauvetage. Il doit alors confronter ses fantômes, ses peurs, de nouveaux ennemis et des anciens.

Au casting de cette saison 1 de Star Trek: Picard nous pouvons également retrouver Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Evan Evagora, Alison Pill, Harry Treadaway, Isa Briones et Jonathan Del Arco aux côtés de Patrick Stewart et de ses anciens collègues.

