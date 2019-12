Une saison 2 pour Star Trek: Picard, l’aventure se poursuit sur CBS All Access

Il est évident que l’univers Star Trek joue un rôle important dans le développement de la plateforme CBS All Access et cela est prouvé par un renouvellement de Star Trek: Picard un bon mois avant le début de sa mise en ligne.

Annoncée pour le 23 janvier 2020 sur CBS All Access, Star Trek: Picard sera disponible dès le lendemain en France et dans le reste du monde sur Amazon Prime Vidéo. La série nous plongera dans les nouvelles aventures du célèbre capitaine interprété par Patrick Stewart.

Au début de la première saison, nous retrouvons Picard à la retraite, 20 ans après sa dernière mission. Il reçoit la visite d’une personne lui demandant de l’aide. Contre l’avis de la Fédération, il rassemble une équipe et organise une mission de sauvetage. Il doit alors confronter ses fantômes, ses peurs, de nouveaux ennemis et des anciens.

En plus de ramener Stewart, Star Trek: Picard nous donnera l’occasion revoir Jeri Ryan dans le rôle de Seven of Nine, Brent Spiner dans celui de Data, mais aussi Jonathan Frakes (Riker) et Marina Sirtis (Troi), s’assurant que les vieux fans de la franchise seront de retour pour découvrir ce qu’ils sont devenus. On peut s’attendre que, avec une saison 2, plus de retours encore pourront être organisés. Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Evan Evagora, Alison Pill, Harry Treadaway, Isa Briones et Jonathan Del Arco complètent la distribution de la saison 1.

Pour ce qui en est de Star Trek Discovery, la saison 3 devrait arriver prochainement également, selon Sonequa Martin-Green (aka Michael Burnham), probablement à la suite de Picard.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.