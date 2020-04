Stargirl Saison 1 : La jeune Courtney devient une super-héroïne de l’univers DC, dans un mois sur The CW

Développée pour DC Universe, la série Stargirl avait été annoncée pour l’automne sur la plateforme de streaming, mais les plans ont changé. Elle arrivera bien sur DCU, mais aussi en parallèle sur la chaine The CW dès le 19 mai prochain.

Scénarisée par Melissa Carter, mais surtout Geoff Johns (Titans) qui était également son créateur sous sa forme originale dans le comics Stars and S.T.R.I.P.E. #0 (en juillet 1999), Stargirl nous raconte comment la jeune Courtney Whitmore (Brec Bassinger) devient la fameuse super-héroïne donnant son nom à la série.

Dans la première saison de 13 épisodes de Stargirl, Courtney inspirera un improbable groupe de jeunes héros à stopper des vilains venant du passé dans ce qui est présenté comme étant une réinvention de l’histoire de Stargirl et de la Justice Society of America.

Comme la conclusion de l’évènement Crisis on Infinite Earths nous l’a montré, la série prend place dans un univers parallèle à l’Arrowverse et au reste des séries du DC Universe, mais sa diffusion sur The CW pourrait, dans un futur incertain, assurer une rencontre avec d’autres super-héros déjà connus. Cela dit, Stargirl ne devrait pas manquer de combattants du crime si l’on en croit la bande-annonce.

Au casting de cette première saison de Stargirl, nous trouverons Brec Bassinger, Luke Wilson, Amy Smart, Trae Romano, Cameron Gellman, Yvette Monreal, Anjelika Washington, Meg DeLacy, Neil Jackson, Jake Austin Walker, Christopher James Baker et Hunter Sansone.

