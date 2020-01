Station 19/Grey’s Anatomy : Un accident associe pompiers et médecins, dès ce soir sur ABC

Avec Krista Vernoff maintenant à la tête de Grey’s Anatomy et Station 19, il avait été annoncé que l’univers des deux séries de la franchise se rencontreraient plus souvent, à l’aide de croisement de personnages tout au long de la saison, et 3 à 4 « vrais » cross-overs.

C’est ainsi que la reprise de Station 19 pour sa troisième saison coïncide avec le premier gros cross-over de la saison entre les deux séries. Lorsque la saison 16 de Grey’s Anatomy est entrée en pause pour les fêtes de fin d’année avec la diffusion de l’épisode 9, elle nous laissait ainsi sur un cliffhanger dont la résolution prend place ce jeudi 23 janvier sur ABC. Je vous invite à ne pas lire la suite si vous n’êtes pas familiers avec les derniers évènements.

Ce sera donc dans la série dérivée que l’histoire se poursuivra d’abord, avec la reprise de sa saison 3, où les pompiers devront intervenir suite à l’encastrement d’une voiture dans un bar bien connu par les spectateurs de Grey’s Anatomy. L’évènement commence donc dans le season premiere de Station 19 pour se poursuivre dans l’épisode 10 de la saison 16 de Grey’s Anatomy. Le précédent épisode réunissait dans sa conclusion plusieurs personnages des deux séries au bar. Il y avait Ben et Pruitt de Station 19, mais aussi Jackson, ainsi que Levi, Nico et les autres résidents. Sans oublier tous les autres clients de ce lieu actif et le conducteur du véhicule dont la vie pourrait bien être en danger.

Les deux séries sont de retour sur la chaine américaine ABC le jeudi 23 janvier 2020 avec ce cross-over. Notons qu’il a été précisé que les évènements ayant affecté les personnages de Station 19 ayant eu lieu entre la fin de la seconde et le début de la troisième saison seront couverts à l’aide de flashbacks.

Terminons également par rappeler que durant cette pause a été annoncé le départ de Justin Chambers de la distribution de Grey’s Anatomy, que l’on ne verra plus dans la série.

