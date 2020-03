Une saison 4 pour Station 19, les pompiers de Seattle continuent d’éteindre des feux sur ABC

Alors que les pompiers de Chicago ont tout simplement obtenu 3 saisons de plus sur NBC, la chaine américaine ABC annonce que ceux de Seattle seront bien de retour la saison prochaine. Station 19 vient d’être renouvelée pour une saison 4.

Station 19 est diffusée juste avant Grey’s Anatomy, le jeudi soir, sur le network américain, et les deux séries sont maintenant particulièrement proche, avec des mini cross-overs qui se multiplient. Une position sur la grille et un rapprochement qui a payé en termes d’audience, vu que la série de pompiers est en route pour délivrer sa saison la plus suivie à ce jour.

Plus spécifiquement, elle marque une progression de 9 % sur le public de 18-49 ans par rapport à la saison passée. Après 35 jours, avec les visionnages en décalé et sur les plateformes de streaming, Station 19 atteint une moyenne de 13.5 millions de personnes (et du 3.71 sur la cible démographique).

Station 19 est une série de pompiers qui suit un groupe à Seattle alors qu’ils mettent leurs vies en jeu pour bien faire leur travail. Elle met ainsi à l’affiche Jaina Lee Ortiz (Andy Herrera), Jason George (Ben Warren), Boris Kodjoe (Captain Robert Sullivan), Grey Damon (Jack Gibson), Barrett Doss (Victoria Hughes), Jay Hayden (Travis Montgomery), Okieriete Onaodowan (Dean Miller), Danielle Savre (Maya Bishop) et Miguel Sandoval (Captain Pruitt Herrera).

Krista Vernoff est actuellement à la tête de la franchise Grey’s Anatomy et se trouve donc aussi être showrunner sur Station 19, tandis que Shonda Rhimes et Betsy Beers sont productrices exécutives.

Le renouvellement de Station 19 pour une saison 4 arrive peu de temps après celui de The Good Doctor. ABC devrait aussi annoncer celui de The Conners, les acteurs étant en négociations à ce sujet.

En France, Station 19 est diffusée sur TF1 et les deux premières saisons sont disponibles sur Amazon Prime Video.

