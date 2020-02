Strangers Things Saison 4 : Premier teaser pour la série Netflix annonçant le retour d’un personnage

Bons baisers de Russie ! Il n’y a pas que le thème du nouveau James Bond qui fut mis en ligne à l’occasion de la Saint-Valentin. Netflix a marqué le coup en diffusant le premier teaser pour Stranger Things Saison 4.

Ce dernier confirme alors le fait que Hopper, incarné par David Harbour, et considéré mort par les autres personnages, est bel et bien en vie. Cela était naturellement sous-entendu à la fin de la saison 3, le service de streaming le confirme avec ses premières images.

Pas de surprise au vu de ce que l’on savait, Hopper est détenu dans une prison russe, plus spécifiquement, en Kamtchatka, où il devra fait face à des dangers humains et non-humains. Il a ainsi été annoncé que l’acteur Tom Wlaschiha (Game of Thrones) incarnait un des gardes de Hopper dans cette saison 4 de Stranger Things.

Pendant ce temps là sur le sol américain, Eleven et le reste du groupe vont devoir faire face à un nouvelle menace, pourtant enterrée depuis longtemps, qui refait surface et connecte tout. Voilà qui est donc bien mystérieux.

Pour le moment, Netflix n’a pas encore annoncé de date de retour pour cette saison 4 de Stranger Things.

