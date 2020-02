Supergirl Saison 5 : Chris Wood de retour pour le 100e épisode, la preuve en image

Qui dit saison 5 pour une série de network, dit souvent 100e épisode. C’est naturellement le cas pour Supergirl qui passe ce fameux cap le 23 février prochain, avec l’épisode 13 de cette saison 5.

TV Line vient alors de dévoiler les premières images de cet évènement qui sera marqué par le retour de Mon-El (Chris Wood), que les spectateurs de The CW ont récemment plus voir dans Legacies. On retrouvera donc le personnage en costume, en compagnie de Kara (Melissa Benoist), Winn (Jeremy Jordan), Alex (Chyler Leigh), Kelly (Azie Tesfai) et J’onn (David Harewood).

En plus de Wood, ce 100e épisode accueille également Odette Annable et Sam Witwer. La premier reprend ainsi son rôle de Samantha Arias (aka Reign) qui a été vu pour la dernière fois dans le final de la saison 3 de Supergirl. Le second est Ben Lockwood (aka Agent Liberty), dont la dernière apparition remonte à la fin de la saison 4.

A ces noms s’ajoute Thomas Lennon (Reno 911!) qui incarne le nouveau Mr. Mxyzptlk, joué précédemment par Peter Gadiot. Plus spécifiquement, l’épisode voit Mr. Mxyzptlk faire une proposition à Kara : et si elle pouvait retourner dans le temps et révéler son secret à Lena avant que Lex ne le fasse ? Est-ce que cela aurait été suffisant pour que l’histoire tourne différemment ? Alors que Kara revisite des moments clés de la série, elle doit décidé si elle veut changer l’histoire pour redevenir amie avec Lena ou non.

Alors, impatient pour ce 100e épisode de Supergirl ?

