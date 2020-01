The CW commande une saison de Superman & Lois et du reboot de Walker, Texas Ranger avec Jared Padalecki

Il y a du mouvement dans l’Arrowverse. Entre le dernier crossover Crisis on Infinite Earths qui a réorganisé la place de toutes les séries DC Comics, même celles qui ne sont pas sur The CW, et la fin d’Arrow, les super-héros ont de quoi s’occuper. D’ailleurs si une série s’arrête, une autre arrive.

The CW n’a pas encore donné son feu vert au spin-off Green Arrow & The Canaries dont le backdoor pilot sera diffusé la semaine prochaine sur la chaine américaine, mais elle vient de commander officiellement une première saison de Superman & Lois.

Cette série mettra en scène Tyler Hoechlin (Teen Wolf) et Elizabeth Tulloch (Grimm) dans les rôles de Superman/Clark Kent et Lois Lane alors qu’ils doivent gérer le stress du quotidien, entre le travail, les enfants et les super-vilains. Déjà présents de façon récurrente dans Supergirl et le reste de l’Arrowverse (lors des crossovers annuels), les deux personnages seront ainsi de retour à plein temps cette fois et c’est Todd Helbing (The Flash) qui sera chargé de l’écriture de leurs aventures.

Pour le moment, aucun pilote de Superman & Lois n’a été tourné, mais cela n’a pas empêché la commande de la série. Idem en ce qui concerne le reboot de Walker, Texas Ranger.

Alors qu’il est en train de filmer la dernière saison de Supernatural, Jared Padalecki signe pour devenir Cordell Walker, un membre des Texas Ranger que l’on connait pour avoir été incarné par Chuck Norris dans les années 90 sur CBS.

Ce reboot de Walker, Texas Ranger modernisera le concept et nous introduira donc à un nouveau Walker qui sera veuf et père de deux enfants. Il revient à Austin après deux années en infiltration et, alors qu’il tente de reconnecter avec sa famille, il doit également trouver un terrain d’entente avec sa nouvelle partenaire (une des rares femmes à rejoindre les Texas Rangers).

La série est scénarisée et produite par Anna Fricke (Being Human, Valor) et, comme Superman & Lois, a reçu une commande de 13 épisodes. Ces deux nouveaux shows rejoignent ainsi les 13 qui ont déjà été renouvelés par la chaine.

