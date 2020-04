Superman & Lois : Lana Lang, Général Lane et plus… Les premières informations casting de la nouvelle série de l’Arrowverse

L’univers super-héroique de The CW est destiné à s’agrandir, la chaine américaine ayant annoncé il y a quelques mois la commande d’une saison de Superman & Lois. Le tournage devait commencer fin mars, mais cela a été stoppé à cause de la pandémie. La série reste en développement et le network a récemment annoncé des acteurs rejoignant la distribution.

Superman & Lois mettra en scène Tyler Hoechlin (Teen Wolf) et Elizabeth Tulloch (Grimm) dans les rôles de Superman/Clark Kent et Lois Lane alors qu’ils doivent gérer le stress du quotidien, entre le travail, les enfants et les super-vilains. Déjà présents de façon récurrente dans Supergirl et le reste de l’Arrowverse (lors des crossovers annuels), les deux personnages seront ainsi de retour à plein temps cette fois et c’est Todd Helbing (The Flash) qui sera chargé de l’écriture de leurs aventures.

Sur un plan professionnel, Clark traverse une période difficile, venant de perdre son emploi au Daily, suite à un plan de licenciement massif au journal. Sur un plan privé, comme il a été révélé à la fin du dernier cross-over, Lois et Clark sont maintenant les parents de deux jeunes garçons. Plus précisément, ils sont les parents de Jonathan et Jordan, tous les deux âgés de 13 ans. Jordan Elssas incarnera donc Jonathan, un garçon poli, modeste et qui a le cœur sur la main. C’est aussi un athlète qui attire l’attention des recruteurs. Alexander Garfin jouera quant à lui Jordan, très intelligent mais avec une nature plus sombre et une anxiété sociale qui limite ses interactions avec les autres. Il passe alors le plus clair de son temps libre à jouer aux jeux vidéos. Les deux enfants ignorent (on ne sait trop comment) que leur père est Superman.

Du côté des grands-parents, il y aura donc Martha Kent (aucun nom n’a encore été annoncé) qui vit seule sur la ferme où elle a élevé Clark (son mari est mort), ainsi que Samuel Kent (Dylan Walsh), le père de Lois et général à l’armé qui est déterminé à tout faire pour que le Monde reste un lieu sûr. Il est entièrement dévoué à son travail et réclame toujours l’excellence. Le général est au courant de l’identité de Superman.*

Enfin, récemment annoncé au casting de la série, Emmanuel Chriqui et Erik Valdez incarneront Lana Lang et Kyle Chushing, respectivement. La première travaille en tant que gestionnaire de crédits à la banque de Smallville et a rétablit une relation avec Clarke au cours d’une période difficile de son existence. Elle est l’épouse de Kyle, chef pompier et héro local qui n’aime pas trop les gens de la grande ville, et aussi la mère de Sarah, 14 ans, et Sophie, 8 ans.

