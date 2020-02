Supernatural Saison 15 : Les frères Winchester de retour en mars sur The CW pour la fin de la série

Il va falloir prendre son mal en patience avant de pouvoir découvrir les derniers épisodes de Supernatural. En effet, les frères Winchester entrent en pause sur The CW pour plus d’un mois. Après leur partie de billard dans le dernier épisode, il faut donc attendre le mois de mars pour découvrir la suite.

Plus spécifiquement, on retrouvera Sam et Dean au sein d’une nouvelle soirée. Jusque-là, cette saison 15 de Supernatural était programmée le jeudi soir sur la chaine américaine. Cela change à partir du 16 mars 2020, date de retour de la série, qui est un lundi. C’est donc dans cette nouvelle soirée que la série va se terminer.

Il reste précisément 9 épisodes de Supernatural pour que Sam et Dean battent Chuck, la série touchant à sa conclusion sur The CW le 18 mai 2020 avec son ultime épisode.

Aux côtés de Jared Padalecki, Jensen Ackles, Misha Collins et Alexander Calvert, on reverra dans ces derniers épisodes Kim Rhodes (Jody Mills), Lisa Berry (Billie) ainsi que Yadira Guevara-Prip (Kaia Nieves).

