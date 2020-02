Superstore Saison 5 : America Ferrera annonce son départ de la série NBC

Superstore a été renouvelée pour une saison 6 par NBC qui se fera sans l’actrice et productrice executive America Ferrera. Celle qui incarne Amy dans la série s’en ira à la fin de la saison 5, se concluant le 16 avril sur la chaine américaine.

Aucune raison n’a été fournie sur ce départ qui se produit avant la fin du contrat de l’actrice qui, de son côté, a mentionné se préparer pour « le prochain chapitre pour sa famille et carrière. » Rappelons qu’elle a eu son premier enfant en 2018 et attend son second pour cette année.

Cette saison 5 de Superstore occupe une place pivot dans l’histoire de la série. Si elle sera marquée ainsi par le départ d’America Ferrera à la fin, elle est aussi la première sans le créateur Justin Spitzer qui a laissé sa place à Gabe Miller et Jonathan Green pour se consacrer au développement d’autres projets.

Présente depuis le premier épisode, America Ferrera prêtait ainsi ses traits à Amy, employée de Cloud 9. Elle a également réalisé 4 épisodes de la série. Ci-dessous, le communiqué de l’actrice pour son départ :

“The last five years on Superstore have been some of the most rewarding, enriching and enjoyable years of my career, Producing, directing and acting with this wonderful cast and crew has given me opportunities to grow as a person and storyteller. I’m so grateful to my partners at NBC and Universal Television for the support and belief they have always placed in the show, and I’m most thankful to the brilliant [series creator] Justin Spitzer for creating the funny, smart and relevant world of Superstore and inviting me to be a part of it. As I start the next chapter for my family and career, I wish only the best, and much continued success, to my beloved Superstore family.”