Une saison 6 pour Superstore, le Cloud 9 reste ouvert sur NBC

C’est en quelque sorte la tradition depuis les débuts, NBC nous annonce le renouvellement de Superstore dès le mois de février. Ce n’est pas 2020 qui va y changer quelque chose. La comédie ne s’arrêtera pas cette année, elle est officiellement reconduite pour une saison 6.

Actuellement en plein cœur de sa saison 5, Superstore reste un élément solide de la soirée comédie du jeudi soir de NBC, en particulier sur la plateforme digitale de la chaine où elle génère un tiers de son audience générale. Elle est d’ailleurs une des sitcoms les plus regardées sur Hulu aux côtés de Brooklyn Nine-Nine et de The Good Place.

Il apparait ainsi que le changement à la tête de l’équipe scénaristique n’a pas affecté les performances du show. En effet, le créateur de Superstore, Justin Spitzer, a quitté le poste de showrunner, passant le relais à Gabe Miller et Jonathan Green — le duo travaille sur la série depuis la saison 1.

Quoi qu’il en soit, Superstore reviendra donc pour une saison 6, mais la cinquième n’est pas encore terminée, puisqu’elle doit se poursuivre sur NBC jusqu’au mois de mai prochain.

