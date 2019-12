Pas de saison 3 pour Sweetbitter, Starz ferme les portes du restaurant

Starz ne prend plus de réservations pour son fameux restaurant, qui ferme ses portes. La chaine vient en effet d’annoncer l’annulation de Sweetbitter qui ne reviendra pas pour une saison 3.

La seconde saison de Sweetbitter s’est terminée à la mi-août sur Starz (et disponible sur le service Starz Play en France), avec une perte d’audience notable comparée à la première saison.

En moyenne, la saison 1 avait réuni 164 000 personnes pour le premier jour de diffusion, contre 92 000 pour la seconde. Il y a bien sûr à prendre ensuite en compte les chiffres de rediffusions et streaming à ajouter sur la durée, mais un début moins performant est un indicateur qui trompe rarement.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la série, Sweetbitter portait à l’écran le roman éponyme de Stephanie Danler. Développée par Stuart Zicherman (The Affair, Divorce), l’histoire se centrait sur Tess (Ella Purnell), une jeune femme de 22 ans arrivée il y a peu de temps à New York qui décroche un travail dans un célèbre restaurant de la ville. Elle doit alors apprendre rapidement à gérer sa nouvelle vie plus que chaotique où le luxe, l’amour et l’alcool s’entremêlent dangereusement.

Tom Sturridge, Caitlin FitzGerald, Paul Sparks, Evan Jonigkeit, Eden Epstein, Jasmine Mathews et Daniyar complètent la distribution.

