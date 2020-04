Tales From the Loop : Les récits de science-fiction deviennent réalité dès à présent sur Amazon

L’univers créatif de l’artiste suédois Simon Stålenhag ne cesse d’inspirer. Son artbook Tales From The Loop a donné naissance à un jeu de rôles, puis maintenant à une série SF Amazon Prime Video, disponible sur la plateforme depuis ce vendredi 3 avril.

Les oeuvres de Stålenhag insèrent des éléments fantastiques/futuristes dans une version alternative de notre monde. La série Tales From The Loop explore alors le sujet en s’intéressant à une ville et sa communauté qui vit au dessus de « The Loop », une machine qui a été construite pour explorer et percer les mystères de l’univers. Elle rend alors possible tout ce qui était considéré comme de la science-fiction avant.

La série Tales From The Loop se compose de 8 épisodes, tous scénarisés par Nathaniel Halpern, qui est également producteur executif aux côtés de Mark Romanek, Matt Reeves, Adam Kassan, Rafi Crohn, Mattias Montero, Samantha Taylor Pickett et Adam Berg.

Cette saison de Tales From The Loop met à l’affiche Rebecca Hall, Paul Schneider, Daniel Zolghadri, Duncan Joiner, Abby Ryder Fortson et Jonathan Pryce.

Tags : Amazon moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.