Tell Me a Story Saison 2 : Princesses tourmentées et contes modernes, ce dimanche sur 13ème Rue

Terminée il y a à peine plus d’un mois sur le service de streaming américain CBS All Access, la saison 2 de Tell Me a Story arrive ce week-end en France. La diffusion commence ce dimanche avec les deux premiers épisodes à partir de 20h55 sur 13ème Rue.

Pour rappel, Tell Me a Story est une série anthologique de Kevin Williamson dans laquelle chaque saison nous propose un nouveau thriller psychologique revisitant des contes de fées classiques. Cette saison 2 prend alors place à Nashville dans le Tennessee et se base sur La Belle et la Bête, La Belle au bois dormant et Cendrillon.

Ainsi, la saison 2 débute quand un événement grave survient et compromet totalement le lancement du premier album d’Ashley Rose (Natalie Alyn Lind), une star montante de la musique Country. Le dénommé Jackson Pruitt (Matt Lauria) tente de mettre fin à certaines de ses vieilles habitudes alors qu’un sinistre individu s’immisce dans son existence quotidienne. De son côté, Maddie (Odette Annable) essaie de faire en sorte que sa famille demeure unie…

Au casting de cette saison 2 de Tell Me a Story, nous trouvons Paul Wesley, Odette Annable, Danielle Campbell, Matt Lauria, Eka Darville, Natalie Alyn Lind, Ashley Madekwe et Carrie-Anne Moss.

Pour le moment, aucune annonce n’a été faite au sujet d’une commande pour une saison 3.

