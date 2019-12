Une saison 2 pour The A List, le camp de vacances pour jeunes reste ouvert sur Netflix

La série The A List fut initialement commandée par BBC, pour sa plateforme BBC iPlayer. Elle n’a, semble-t-il, pas trouvé le succès sur cette dernière, car la société de production n’a pas souhaité continuer.

Elle a par contre trouvé son public sur Netflix, le géant de la vidéo à la demande détenant les droits de la série à l’international. Tellement, que la plateforme a décidé de renouveler pour une saison 2, sans BBC donc. Les nouveaux épisodes seront exclusivement produits pour Netflix.

Création de Dan Berlinka et Nina Metivier, The A List suit Mia (Lisa Ambalavanar), une jeune femme arrivant sur l’île Peregrine dans un camp de vacances insulaire isolé. Elle s’attend à devenir la Queen Bee, mais ses vacances virent au cauchemar lorsqu’arrive la mystérieuse Amber (Ellie Duckles). Les deux entament une guerre de pouvoir alors qu’une fête secrète nocturne tourne mal. Le lendemain, une perturbante découverte lors d’une randonnée confirme qu’il se passe quelque chose d’étrange sur cette île.

La première saison de The A List mettait à l’affiche, autour de Lisa Ambalavanar et Ellie Duckles, Savannah Baker, Cian Barry, Eleanor Bennett, Jacob Dudman, Rosie Dwyer, Jack Kane, Max Lohan, Nneka Okoye, Micheal Ward, Georgina Sadler et Indianna Ryan.

La saison 1 de The A List se compose de 13 épisodes.

