The Baker and the Beauty : La boulangerie de l’amour ouvre ses portes dans deux semaines sur ABC

De la cuisine et de la romance, voilà ce qui est au programme de la chaine américaine dans deux semaines, avec le lancement de The Baker and The Beauty, comédie romantique et adaptation de la la série israélienne éponyme, prévue pour le 13 avril 2020.

Développée par Dean Georgaris pour la télévision américaine, The Baker and The Beauty se centre sur Daniel Garcia (Victor Rasuk), un boulanger de classe moyenne et fils d’immigrés cubains qui fait tout pour aider ses parents et ses frères et sœurs. Lorsqu’une soirée à Miami en compagnie de sa petite-amie tourne à la rupture, Daniel fait la connaissance de Noa Hamilton (Nathalie Kelley), star internationale.

Cette rencontre transforme alors son existence. Il se lance dans une relation avec Noa et se retrouve sous le feu des projecteurs, avec tous les avantages et inconvénients que cela implique.

La saison 1 de The Beauty and The Baker met à l’affiche Nathalie Kelley (Noa Hamilton), Victor Rasuk (Daniel Garcia), Carlos Gomez, Dan Bucatinsky, David Del Rio, Lisa Vidal et Michelle Veintimilla.

Tags : The Baker and The Beauty moins...

