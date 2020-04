The Big Show Show : La star du catch quitte le ring et s’installe avec sa famille dès aujourd’hui sur Netflix

Au rayon de ses comédies, Netflix peut se montrer assez traditionnel par moment, comme nous le rappelle The Big Show Show, une nouvelle sitcom familiale multicaméra dont l’intégralité de la première saison est dès aujourd’hui disponible sur la plateforme de streaming.

Développée par Josh Bycel et Jason Berger, The Big Show Show s’articule autour de la superstar du catch connue sous le nom de Big Show. Il a pris sa retraite en Floride et doit à présent affronter un nouveau challenge : élever ses trois filles. Le concept n’est pas sans rappeler celui de All About The Washingtons.

Tout débute quand la fille ainée de Big Show, née d’une précédente relation, arrive en Floride pour vivre avec son père, son épouse Cassy et leurs deux filles plus jeunes qu’elle. La famille s’agrandit toujours plus et Big Show doit également entamer sa carrière dans l’immobilier.

Au casting de cette saison 1 de The Big Show Show, nous retrouvons donc Paul « Big Show » Wight qui est entouré par Allison Munn, Reylynn Caster, Lily Brooks O’Briant et Juliet Donenfeld.

Tags : Netflix moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.