The Blacklist Saison 7 : Le business de Raymond Reddington reprend ce soir sur NBC

La première saison de Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector s’est terminée sur NBC et la place a donc été libérée pour que la saison 7 de The Blacklist puisse reprendre. Red et le FBI sont donc de retour dès ce soir sur la chaine américaine.

Bien entendu, ce retour ne sera pas le dernier de la série. NBC a déjà annoncé il y a quelques semaines la commande d’une saison 8 pour The Blacklist, la carrière criminelle de Raymond Reddington se poursuivra ainsi pendant un petit moment encore.

Pour l’instant, il est donc temps de se tourner vers la suite de la saison 7. La première partie s’est conclue avec ce qui, pour Red (James Spader), marquait la fin de la recherche de Katrina Rostova (Laila Robins). Pour Liz (Megan Boone), cela ne s’arrête pas là, mais celui qu’elle connait sous le nom de Raymond Reddington peut reprendre son business en toute tranquillité. C’est donc ce qu’il fait…

Pour le retour de cette saison 7 de The Blacklist, NBC proposera deux épisodes avant de reprendre le rythme habituel. La fin est programmée pour le mois de mai sur la chaine américaine.

