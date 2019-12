The Bold Type Saison 4 : Celles qui osent font leur retour dans un mois sur Freeform et dès maintenant dans un trailer

Le mois de janvier sur Freeform sera chargé. La chaine américaine lance Party of Five et Everything’s Gonna Be Okay, ainsi que la saison 4 de The Bold Type, qui commencera le 23 janvier. Le rosé pourra couler à flots à partir de cette date.

Commençons par signifier qu’il y a un changement à la tête de la série, avec Wendy Straker Hauser qui devient showrunner. Cette dernière travaille sur The Bold Type depuis ses débuts.

Cette saison 4 continuera donc de relater les mésaventures professionnelles et personnelles de Jane, Kat et Sutton — respectivement incarnées par Katie Stevens, Aisha Dee, et Meghann Fahy.

Les nouveaux épisodes verront ainsi Jane devant trouver comment accepter le fait que son petit ami Pinstripe a embrasser une autre femme, alors que Sutton tente de devenir une influenceuse dans le monde de la mode. De son côté, Kat devra se confronter à de nouvelles complications avec son ex petite amie (Nikohl Boosheri). Sans oublier, les obstacles que le magazine Scarlet devra aussi surmonter.

Cette saison 4 de The Bold Type sera plus longue que les précédentes, se composant de 18 épisodes (contre 10 habituellement). En France, la série est disponible sur Amazon Prime Video sous le titre Celles qui Osent.

