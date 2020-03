The Boys Saison 2 : Une Sup’ se dévoile en attendant la date de lancement sur Amazon

Il est indéniable que The Boys est rapidement devenue une des séries les plus populaires sur Amazon Prime Video. Le service de streaming n’a pas encore annoncé de date pour la saison 2, mais commence à teaser son arrivée avec les premières photos d’un des nouveaux personnages clés du show.

Tout d’abord, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette série d’Eric Kripke (Supernatural, Timeless), The Boys est basée sur le comic book du même nom écrit par Garth Ennis et illustré par Darick Roberston. L’histoire prend place dans un univers peuplé de super-héros gérés par Vought, un conglomérat très dangereux. Dans cette satire ultraviolente, ces personnes dotées de super-pouvoirs sont pour la plupart corrompues par leur statut de célébrités, commettent alors des actes répréhensibles et font de sacrés dégâts sur leur passage. C’est là qu’entre en jeu Billy Butcher (Karl Urban), un homme qui déteste les super-héros et plus spécifiquement les Seven, le plus puissant groupe de super-héros. Il forme ainsi une équipe pour les surveiller.

Dans la saison 2, Butcher et ses « Boys » vont avoir dans leur radar Stormfront, incarnée par Aya Cash (You’re The Worst). Dans le comics, ce personnage était un homme, le premier surhumain qui avait été créé par les nazis. Il n’est cependant pas encore dit si tout cela sera intégré dans l’histoire de la version télévisée.

Aya Casha donc rejoint le casting de The Boys qui comprend déjà Karl Urban, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford, Nathan Mitchell, Laz Alonso, Karen Fukuhara et Tomer Kapon. L’autre ajout de taille sera Terror, le chien de Billy.

