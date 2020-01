The Chi Saison 3 : Retour à Chicago dans un premier trailer et cet été sur Showtime

Tous les ans, la saison de The Chi débute plus tardivement. Ainsi, la série ne reviendra pas sur Showtime au printemps avec sa saison 3. Il faudra en effet patienter jusqu’à l’été prochain, puisque la date de lancement a été fixée au 5 juillet sur la chaine câblée américaine.

Pour rappel, The Chi est une création de Lena Waithe (Master of None) qui se centre sur des habitants des quartiers sud de Chicago qui se retrouvent connectés par une coïncidence et qui s’unissent par leur besoin de rédemption.

En saison 3, Lena Waithe en personne apparaitra, incarnant une candidate à la mairie de Chicago. Elle n’est d’ailleurs pas la seule guest star d’annoncée pour cette saison 3 pour laquelle Justin Hillian (Snowfall) occupe le poste de showrunner.

On pourra ainsi croiser le chanteur Luke James (Star, Little) dans la peau de Victor « Trig » Taylor, le frère ainé de Jake (Michael V. Epps) qui adopte une approche peu conventionnelle pour reconnecter avec sa famille ; La La Anthony (Power) sera pour sa part Dominique « Dom » Morris, une femme d’affaires à la recherche d’opportunités lucratives ; Lil Rel Howery (Get Out, Bird Box) sera Zeke Remnick, le propriétaire de l’immeuble où vit Sonny (Cedric Young) ; et Kandi Burruss (The Real Housewives of Atlanta) incarnera Roselyn Perry, la femme de Douda (Curtiss Cook) qui refait surface avec l’intention d’influencer son agenda politique.

Bien entendu, au casting de cette saison 3 de The Chi, nous retrouverons une fois de plus Ntare Guma Mbaho Mwine, Jacob Latimore, Alex Hibbert, Yolonda Ross, Shamon Brown Jr., Michael V. Epps et Birgundi Baker. Par contre, Jason Mitchell ne reviendra pas.

