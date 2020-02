La saison 5 de The Crown sera la dernière, avec Imelda Staunton dans la peau de la reine Elizabeth

Le règne d’Élisabeth II sera plus court qu’annoncé sur Netflix. En effet, le service de streaming vient d’officialiser que la saison 5 de The Crown serait la dernière de la série, qui devait initialement durer 6 saisons.

Nous relatant ainsi le règne d’Élisabeth II, toujours sur le trône, The Crown a mis en scène durant les deux premières saisons Claire Foy dans la peau de la reine. Pour les saisons 3 et 4, le casting a été changé pour s’adapter à l’âge des figures historiques et c’est Olivia Colman qui s’est installé sur le trône.

La saison 5 sera marquée par une nouvelle distribution, avec à sa tête l’actrice Imelda Staunton qui mènera ainsi à son terme le règne d’Élisabeth sur Netflix. Elle est naturellement connue pour être l’interprète de Dolores Umbridge dans la franchise Harry Potter, mais aussi pour le film Vera Drake. Récemment, on a pu la voir dans le film Downton Abbey. Notons qu’elle est marié à Jim Carter, aka Carson.

Derrière cette annulation se trouverait le créateur Peter Morgan. Alors qu’il prévoyait de faire 6 saisons, ce dernier a expliqué qu’il est devenu évident pour lui, alors que son équipe travaille sur les histoires de la saison 5, que ce serait le moment parfait pour terminer la série. Il n’a bien évidemment pas spécifié à quel moment historique il comptait arrêter l’histoire, mais cela devrait nous conduire à la fin des années 90/début des années 2000 (et au Jubilé d’or).

En attendant de découvrir Imelda Staunton dans la peau de la reine, Netflix devrait mettre en ligne la quatrième saison de The Crown cette année, avec toujours Olivia Colman qui côtoiera alors Gillian Anderson dans la peau de la première ministre Margaret Thatcher et la nouvelle venue Emma Corrin pour une jeune Diana Spencer. La saison 5 sera alors mise en ligne, au plus tôt, en 2021.

