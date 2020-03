The CW annonce des dates de lancement pour The 100 saison 7, In The Dark Saison 2 et Stargirl

Le calendrier de la chaine américaine The CW se précise avec l’annonce de dates pour l’arrivée de Stargirl, le lancement de la saison 2 de In The Dark et l’ultime retour de The 100.

Stargirl est la nouvelle héroïne du DCUniverse qui prend finalement son envol ce printemps. La diffusion sur la plateforme commence alors le lundi 11 mai, avec une diffusion proposée par The CW le lendemain — à partir du mardi 12 mai. Les épisodes seront également disponibles sur l’app The CW et CWTV.com.

Scénarisée par Melissa Carter, mais surtout Geoff Johns (Titans) qui était également son créateur sous sa forme originale dans le comics Stars and S.T.R.I.P.E. #0 (en juillet 1999), Stargirl nous raconte comment la jeune Courtney Whitmore (Brec Bassinger) devient la fameuse super-héroïne donnant son nom à la série. Dans la première saison de 13 épisodes de Stargirl, Courtney inspirera un improbable groupe de jeunes héros à stopper des vilains venant du passé dans ce qui est présenté comme étant une réinvention de l’histoire de Stargirl et de la Justice Society of America.

En plus de la nouveauté Stargirl, on retrouvera Clarke et le groupe de survivants de The 100 pour une septième saison qui est également la dernière de la série à partir du mercredi 20 mai. L’univers de The 100 pourrait cependant ne pas s’arrêter là car une série dérivée est en développement, pour relater les évènements prenant place avant le début de la série.

Enfin, n’oublions pas la discrète mais plus que sympathique In The Dark qui fait aussi son retour en mai pour de nouveaux épisodes, et plus spécifiquement, à partir du jeudi 28 mai.

Ci-dessous, un rappel des dates :

Mardi 12 mai

The Flash (Nouvel Episode)

Stargirl (Lancement CW)

Mercredi 20 mai

The 100 (Season Premiere)

Jeudi 28 mai

20h-21h – In The Dark (Season Premiere)

