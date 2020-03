The Eddy : Le milieu du jazz parisien s’agite pour Damien Chazelle, en mai sur Netflix

Le milieu du jazz s’installera sur Netflix avec The Eddy, une mini-série de luxe que l’on découvrira ce printemps. Plus précisément, l’intégralité du show sera disponible en ligne à partir du 8 mai sur le service de streaming. Aujourd’hui, nous avons le droit à un teaser.

Créée par Damien Chazelle, Alan Poul, Glen Ballard et Jack Thorne, The Eddy nous invite dans le club de jazz situé au cœur de Paris qui donne son nom à la série. Copropriétaire des lieux, le pianiste Elliot Udo (André Holland) gère également le groupe à la tête duquel se trouve la chanteuse Maja (Joanna Kulig) avec laquelle il entretient une relation compliquée.

Quand Elliot apprend que son partenaire professionnel, Farid (Tahar Rahim), pourrait être impliqué dans des pratiques douteuses au club, des secrets font surface — à la surprise notamment d’Amira (Leïla Bekhti), la femme de Farid. Avec sa fille Julie (Amandla Stenberg) qui arrive sans prévenir à Paris pour vivre avec lui, Elliot voit son univers se fissurer de tous les côtés, ce qui le force à confronter son passé et à se battre pour sauver son club et protéger ses proches.

En plus d’André Holland, Tahar Rahim, Joanna Kulig, Leïla Bekhti et Amandla Stenberg, la distribution de The Eddy rassemble également Melissa George (In Treatment), Adil Dehbi (How I Became a Superhero), Benjamin Biolay (La douleur), Tchéky Karyo (The Missing) et le rappeur Sopico. À la réalisation, nous trouverons bien entendu Damien Chazelle (La La Land), mais aussi Alan Poul (Tales of the City), Houda Benyamina (Divines) et Laïla Marrakchi (Le Bureau des Légendes).

Tags : Netflix moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.