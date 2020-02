The English Game : Premières images pour la série sportive historique de Julian Fellowes, en mars sur Netflix

En plus de l’adaptation de son propre roman Belgravia prévue pour mars sur la chaine britannique ITV, Julian Fellowes s’est intéressé à l’histoire du football avec The English Game pour Netflix. Le service de streaming a donc dévoilé les premières images de cette série du créateur de Downton Abbey qui est annoncée pour le 20 mars.

Plus précisément, le scénariste nous ramène dans l’Angleterre des années 1870 pour une mini-série qui revient aux origines du football à travers, entre autres, l’histoire de deux joueurs de deux classes sociales opposés qui font forger un lien et comment cette activité va dépasser les frontières sociales pour devenir le sport le plus populaire au monde.

Se composant de 6 épisodes, The English Game est réalisée par Birgitte Stærmose (The Spanish Princess) et Tim Fywell (Happy Valley).

The English Game met en scène Edward Holcroft (Kingsman: The Golden Circle), Craig Parkinson (Line of Duty), Kevin Guthrie (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald), Charlotte Hope (Game of Thrones), mais aussi James Harkness (The Victim), Niamh Walsh (Jamestown), Gerard Kearns (Shameless), Daniel Ings (The Crown), Henry Lloyd Hughes (The Inbetweeners), Kate Phillips (Peaky Blinders) et Joncie Elmore (Downton Abbey).

