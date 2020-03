The Flash Saison 7 : Brandon McKnight, aka Chester P. Runk devient régulier

L’équipe de The Flash s’agrandit officiellement en saison 7 ! Introduit au début de la saison 6 et venant de refaire son retour après l’arc Crisis on Infinite Earths, Chester P. Runk sera bien plus présent dans la saison prochaine, l’acteur Brandon McKnight rejoignant officiellement la distribution en tant que régulier.

Pour rappel, nous avons fait donc la connaissance de Chester dans la reprise de la saison 6 de The Flash. Ce scientifique fort enthousiaste avait volé du matériel dans une décharge et mener une expérience en direct qui a mal tourné, et ouvert un trou noir à Star City, où s’est retrouvé une partir de sa conscience. L’équipe de The Flash s’est donc attelé à lui sauvé la vie.

Chester est récemment revenu dans la série pour aider l’équipe et Barry Allen. Une expérience qui va donc le mener à l’évidence à devenir un membre régulier de la Team Flash dans la saison 7.

Un ajout qui parait plus que pertinent vu que maintenant, Cisco n’est plus présent dans tous les épisodes de la série de l’Arrowverse qui a certainement besoin de voir l’équipe accueillir de nouveaux membres pour fonctionner et aider Barry dans ses activités super-héroiques.

La saison 6 de The Flash se poursuit sur The CW, avec un nouvel épisode le mardi 10 mars.

