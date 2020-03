The Flash Saison 7 : Kayla Compton (Allegra) et Brandon McKnight (Chester P. Runk) sont promus réguliers

L’équipe de The Flash s’agrandit officiellement en saison 7 et accueille en réguliers deux nouveaux membres, à savoir Chester P. Runk et Allegra Garcia, deux personnages qui ont fait leurs débuts dans la saison 6.

Plus spécifiquement, nous avons fait donc la connaissance de Chester P. Runk, incarné par l’acteur Brandon McKnight, dans la reprise de la saison 6 de The Flash. Ce scientifique fort enthousiaste avait volé du matériel dans une décharge et mener une expérience en direct qui a mal tourné, et ouvert un trou noir à Star City, où s’est retrouvé une partir de sa conscience. L’équipe de The Flash s’est donc attelé à lui sauvé la vie.

Chester est récemment revenu dans la série pour aider l’équipe et Barry Allen. Une expérience qui va donc le mener à l’évidence à devenir un membre régulier de la Team Flash dans la saison 7.

Un ajout qui parait plus que pertinent vu que maintenant, Cisco n’est plus présent dans tous les épisodes de la série de l’Arrowverse qui a certainement besoin de voir l’équipe accueillir de nouveaux membres pour fonctionner et aider Barry dans ses activités super-héroiques.

En plus de Brandon McKnight, il a également été annoncé que Kayla Compton, qui incarne Allegra Garcia, deviendrait aussi régulière dans la saison 7 de The Flash.

Allegra est une metha-humaine qui peut voir et manipuler toutes les ondes sur n’importe quel spectre. Criminelle réformée qui a fait sa première apparition dans la série dans le second épisode de la saison 6, elle travaille maintenant en tant que apprentie journaliste au Citizen. Elle possède aussi une connexion avec Nash Wells qui détient une photo où il est avec son doppelgänger. Pour le moment, ce que cela signifie vraiment n’a pas encore été explicitée.

La saison 6 de The Flash se poursuit sur The CW, avec un nouvel épisode le mardi 10 mars.

Tags : The Flash moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.