Une saison 4 pour The Good Doctor, Shaun Murphy continue sa carrière de chirurgien sur ABC

ABC diffuse la saison 3 de The Good Doctor et rassure les fans en annonçant la commande d’une saison 4 quelques mois avant la fin de la saison.

Le Dr Shaun Murphy (Freddie Highmore), jeune chirurgien autiste, n’a donc pas encore fini de surmonter les épreuves professionnelles et personnelles qu’il rencontre au San Jose St. Bonaventure Hospital. La troisième saison dépeint sa troisième année de résidence ainsi que sa première relation sentimentale avec le Dr. Carly Lever (Jasika Nicole).

En moyenne, au cours de cette saison, The Good Doctor attire 5.7 millions de personnes et fait du 0.8 sur la cible démographique au cours de sa première journée de diffusion. La série se place ainsi troisième sur le podium des séries dramatiques de la chaine américaine, derrière Grey’s Anatomy et Station 19. Sur une semaine, avec les enregistrements, The Good Doctor atteint les 11 millions de téléspectateurs (et 1.8 sur les 18-49 ans).

Aux côtés de Freddie Highmore et Jasika Nicola, la distribution de The Good Doctor réunit Antonia Thomas (Claire Browne), Nicholas Gonzalez (Neil Melendez), Hill Harper (Marcus Andrews), Richard Schiff (Aaron Glassman), Christina Chang (Audrey Lim), Fiona Gubelmann (Morgan Reznick), Will Yun Lee (Alex Park) and Paige Spara (Lea Dilallo).

Derrière cette série médicale et adaptation d’une série coréenne, on retrouve toujours le showrunner David Shore, qui était surtout connu avant cette série pour son travail sur House M.D.

